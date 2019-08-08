SON DAKİKA | Beşiktaş Pedro Rebocho transferini bitirdi!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralanan Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş, transferde bombaları art arda patlatıyor.

Tyler Boyd, Douglas ve Viktor Ruiz'i kadrosuna katan Siyah Beyazlı ekip, sol bek transferine yoğunlaşmıştı. Abdullah Avcı'nın ısrarla Caner'e alternatif bir isim istemesi üzerine harekete geçen yönetim, aradığı futbolcuyu Fransa'da buldu. beIN SPORTS'un takipçilerine son dakika olarak geçtiği habere göre Beşiktaş, Guingamp forması giyen Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve yaptığı 8 asistle dikkat çekti. Portekizli yıldız, lig kupası ve Fransa Kupası’nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.