Forvet hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve eski yıldızı Cenk Tosun'u katan Siyah-Beyazlı kulüp, bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Kara Kartal, 2020 yılında Bundesliga ekibi Stuttgart altyapısına transfer olan Mirhan İnan'ı kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. Beşiktaş , Alman ekibi ile sözleşmesi biten genç oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.

MİRHAN İNAN KİMDİR?

1.88'lik boyu ve hızlı yapısıyla Norveçli Haaland'ı andıran 19 yaşındaki forvet için 'Türk Haaland' yorumları yapılırken, oyuncunun Türkiye U19 yaş grubunda da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Mirhan, milli takım forması altında oynadığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Santrfor mevkisinde top koşturan genç futbolcu ayrıca on numara pozisyonunda da görev yapabilmekte.

Babası Necmettin İnan, Almanya'da Reutlingen, TSV Glems, Soldenfi ngen ve Metzingen gibi takımlarda yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı. Ayrıca Necmettin İnan uzun yıllar Türkiye'de profesyonel olarak futbol oynadı.

Kaynak: Akşam