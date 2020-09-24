Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Goal.com'un İspanyol versiyonu ve Kolombiya basını kaynaklı Beşiktaş'ın, Junior forması giyen Miguel Borja'yı kadrosuna katmak istediği aktarıldı. 27 yaşındaki forvet oyuncusu, devre arasına kadar kiralık olarak Junior kadrosunda bulunsa da bonservisi Palmeiras'ta. Daha önce kısa süreli bir İtalya kariyeri geçiren Borja'nın Beşiktaş formasıyla Avrupa'ya yeniden dönmeye sıcak bakabileceği aktarılmakta.

2017'de 9.85 milyon Euro karşılığında Palmeiras'a transfer olan oyuncunun Brezilya ekibi ile olan sözleşmesi de önümüzdeki sezonun 2021 sonunda bitecek. 2013'te İtalyan ekibi Livorno'ya transfer olan Borja'nın yeniden Avrupa'ya dönmeyi çok istediği belirtiliyor.

Beşiktaş'ın Kolombiyalı oyuncuya yönelik ilgisinin yeni olmadığı ve önümüzdeki günlerde resmi bir teklif sunulmasının planlandığı iddia edilmekte. Borja, Kolombiya A Milli Takımı ile bugüne kadar 10 maça çıkarken 3 kez ağları havalandırmayı başardı.



