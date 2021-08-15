Diego Costa, Luuk de Jong, Solomon Rondon... Forvet transferinde birçok ismi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Siyah Beyazlılar, son olarak Michy Batshuayi’de karar kılmıştı. 27 yaşındaki Belçikalı yıldızın transferi konusunda hem oyuncunun kendisi hem de kulübü Chelsea’yle anlaşan Kara Kartal, yeni haftada oyuncuyla buluşmak için artık saatleri sayıyor.

Başarılı oyuncuyla 2.5 milyon Pound maaş üzerinden anlaşan yönetim, yıldız ismin sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek için yoğun çaba içerisinde... Deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatıp ardından Beşiktaş ’a kiralamaya olumlu yanıt veren İngiliz ekibine satın alma opsiyonu bedelinin 4 milyon Euro olarak belirlenmesi için ricada bulunan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.









Yalçın açıkladı, N’Koudou aradı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki günÇaykur Rizespor ’la oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında, “Batshuayi ile ilgileniyoruz. Oyuncu gündemimizde. Bir aksilik olmazsa, Batshuayi haftaya burada olur diye düşünüyorum” diyerek müjdeyi vermişti. Yıldız oyuncuyla daha önce Marsilya’da birlikte forma giyen Kevin N’Koudou da önceki gece Batshuayi’yi aradığını Twitter hesabından paylaşmıştı. İkilinin diyaloğu, sosyal medyada büyük beğeni kazanmıştı.







