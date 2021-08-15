Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş , transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ve Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

böylece Beşiktaş kalesini de güçlendirmiş oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde;

Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.



