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Son dakika! Beşiktaş Mert Günok'u transfer ettiğini açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş, Başakşehir ve Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok'u transfer etti.

15 Ağustos 2021, Pazar 19:00 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Mert Günok'u transfer ettiğini açıkladı

Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş , transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ve Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

böylece Beşiktaş kalesini de güçlendirmiş oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde;

Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.


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