Son dakika | Beşiktaş, Mert Günok transferini bitirdi!

Beşiktaş , bir süredir gündeminde yer alan milli kaleci Mert Günok transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, hem Mert Günok hem de kulübü Başakşehir ile anlaşmaya vardı.





Bonservisi belli oldu

Beşiktaş, Mert Günok'un bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon Euro ödeyecek. Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş, oyuncuyla da 1 milyon 250 bin Euro yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Orhan Yılıdırım