SON DAKİKA | Beşiktaş Mandzukic ile son detayları konuşuyor

Süper Lig'de üst üste gelen mağlubiyetler sonrasında transfere ağırlık veren Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğrultusunda forvete bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim geldi. Transfer döneminin popüler isimlerinden biri haline gelen Mario Manduzkic için Siyah Beyazlı yönetimin ısrarcı olduğu sözleşmesine dair son detayların konuşulduğu öğrenildi.

Katar Ligi ekibi Al-Duhail’le sözleşmesini fesh etmesinin ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Orhan Yıldırım / Fanatik Özel





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