Kartal’da Cyle Larin bilmecesi sezon sonu yanıtını bulacak. Siyah-beyazlı yönetim, profesyoneller ve Valerien Ismael, Kanadalı oyuncunun durumuyla ilgili aceleci davranmamayı kararlaştırdı.

Buna göre sözleşmesi sezon sonu bitecek Cyle Larin için iki önemli kriter belirlendi. Valerien Ismael’in 17 Nisan’da 27 yaşına girecek olan Larin’in kadroda tutulmasını istemesi ve maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yıldız futbolcuyla anlaşma zemini aranacağı öğrenildi.

Ismael’in, Larin için kesin kararını sezon sonu vermek istediği ifade edildi.

Golcü oyuncuyu daha yakından tanımayı planlayan Fransız teknik adamın olumlu görüş bildirmesi halinde Larin’le pazarlık masasına oturulacak. Yıllık garanti ücret konusunda yönetimin istediği çizgiye gelirse Kanadalı futbolcuyla en az 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Aksi halde Larin ile Beşiktaş ’ın yolları ayrılacak. (Skorer)