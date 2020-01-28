Son dakika! Beşiktaş kural hatası başvurusunu yaptı

Göztepe ile hafta sonunda İzmir'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

İHA'nın haberine göre, yaşanan pozisyon sonrasında kural hatası olduğu iddia edilirken, Beşiktaş yönetimi de federasyona konuyla ilgili başvuruda bulundu. Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olduğu ve maçın yeniden oynanmasının talep edildiği başvuru, federasyona iletildi.

Beşiktaş resmi siteden açıkladı

Beşiktaş da resmi sitesinden açıklamada bulunarak TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.