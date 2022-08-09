Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek oyuncular kadar yolcular da merak konusu olurken, Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın, Brezilyalı stoperi renklerine katmak için harekete geçti. Suudi temsilcisi, 33 yaşındaki savunmacı için siyah-beyazlı kulübe resmi teklifini iletti.

KORAY GÜNTER ATAĞI

Skorer'e göre; Welinton'da yaşanan sürpriz gelişme sonrası siyah-beyazlı kulüp, Koray Günter'i renklerine katmak için düğmeye bastı. Kulübü Verona ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibiyle görüşmeler başladı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın transfer için Verona'dan izin isteyeceği belirtildi.

HEDEF STOPERE TÜRK OYUNCU TAKVİYESİ

İtalyan ekibinin 1 milyon euro ile 1.6 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Stopere Türk oyuncu takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin bu transferi olumlu bir şekilde sonuçlandırması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Bir dönem Galatasaray 'da forma giyen Koray Günter'in 5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Başarılı savunmacı geçen sezon Serie A'da 30 maçta forma giydi, skora katkıda bulunamadı.

Koray Günter kimdir?

Koray Günter, Türk asıllı Alman futbolcudur. Almanya’nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir. Günter, futbolla Almanya’da tanıştı. Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray'da forma giydi. Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.

Profesyonel kariyeri

Borussia Dortmund (2013 – 2014 sezonu)

Günter, profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund ile geçiş yaptı. Burada bir sezon boyunca oynadı. Toplamda sadece bir maça çıkma şansı buldu.

Galatasaray (2013-2014 sezonu ve 2018 – 2019 sezonu arası),

Koray Günter, aynı sezonda Galatasaray’a geçti. Burada 2019 yılına kadar forma terletti. Günter, Galatasaray’da oynadığı süre boyunca 28 maça çıktı. Bu süre boyunca hiç gol atamadı.

Genoa (2018-2019 sezonu ve 2019-2020 sezonu)

Günter, 4 senenin sonunda bir İtalyan takımı olan Genoa’ya transfer oldu.

Hellas Verona (İlk Kiralık Sezonu / 2019-2020)

Futbolcu, Genoa tarafından Hellas Verona’ya kiralık olarak gönderildi. Bir Verona kulübü olan bu takımda 22 maça çıktı. Hiç gol kaydedemedi.

Hellas Verona (2020 – 2021 sezonu / devam)

Genoa, futbolcuyu bu kez Hellas Verona’ya transfer olarak gönderdi. Koray'ın bonservisi hala Verona'da.