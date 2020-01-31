Son dakika transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Boateng'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 350 bin euro kazanacağı öğrenildi. Transfer sonrası yabancı sayısını geçen Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz."

Kariyerinde Tottenham, Borussia Dortmund, Barcelona, Milan gibi kulüplerde de forma giyen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fiorentina forması ile 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.