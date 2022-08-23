2022-23 sezonu transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , Sivasspor 'dan Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan duyuruda genç orta saha ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

2020-2021 sezonunda Sivasspor’a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı. 21 yaşındaki orta saha, geçen sezon ise Sivasspor’da 25 maçta forma giymişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."





Sivasspor’dan Kerem Atakan Kesgin’e teşekkür

Sivasspor, Beşiktaş ile anlaşan Kerem Atakan Kesgin’e teşekkür etti.

Konuyla ilgili Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için BeşiktaşJimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekleriçin teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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