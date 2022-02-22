Son dakika! Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz geri dönüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Cumartesi günü karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor 'u analiz ediyor.

VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçını stadyumda takip eden Önder Karaveli futbolcularına, özellikle Demir Grup Sivasspor'un kanat oyuncularına dikkat etmeleri gerektiğini anlatacak. Karaveli ayrıca takımının stoperlerinden, oyunu geriden kurmalarını isteyecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rosier ve Larin, hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Öte yandan Larin, siyah-beyazlıların izinli olduğu zamanlarda özel antrenmanlar yaparak eksiklerini gideriyor.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın formunun yükselmesi teknik heyeti memnun ederken, sambacının oldukça hırslı olduğu da gelen haberler arasında...

KARTAL KAYRA YILMAZ, GERİ DÖNECEK

Bir yandan da yeni sezonu planlayan siyah-beyazlıların, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Yılmaz'ı kadroda tutacağı öğrenildi.

Bu sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynadığı 22 lig maçında 1 gol ve 4 asist üreten 2000 doğumlu futbolcunun, performansıyla Beşiktaş teknik heyeti ve idarecilerin beğenisini topladığı öğrenildi. (Bein Sports)