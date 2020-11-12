Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kart gören kaleci Ersin Destanoğlu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi.

Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş kulübü, PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Ersin Destanoğlu'nun cezasını 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kuruluna başvuru yapacak.

PFDK'nın aldığı kararda "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.