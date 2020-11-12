SON DAKİKA! Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası!
Son dakika haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi. Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kart gören kaleci Ersin Destanoğlu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
PFDK, Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na 2 maç men cezası verdi.
Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
Beşiktaş kulübü, PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Ersin Destanoğlu'nun cezasını 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kuruluna başvuru yapacak.
PFDK'nın aldığı kararda "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.