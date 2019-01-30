Son dakika! Beşiktaş Kagawa ile anlaştı

Beşiktaş, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı satış opsiyonu ile kiralama konusunda anlaştı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 23:49 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Beşiktaş Kagawa ile anlaştı

Beşiktaş ara transfer döneminin bitmesine 24 saat kala Borussia Dortmund'un Japonyalı 10 numarası Shinji Kagawa'yı kiralıyor.

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin transferden çekilmesiyle ikna eden Beşiktaş, Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin yarın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.