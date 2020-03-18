Mertcan Çam ismi, 2017 yılındaki skandal olayla hafızalarımıza kazınmıştı. O dönem Şanlıurfaspor forması giyen Mertcan, alacaklarını tahsil etmek için Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduğu için çıldıran Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ve yanındakilerin saldırısına uğramış, darp edilmişti. Bu olayların ardından genç orta saha oyuncusunun ismi sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile anılmış ve gündemi uzun süre meşgul etmişti. Beşiktaş’ın, Trabzonspor altyapısından yetişen 4 yılda sadece 3 dakika forma giyen Mertcan Çam’ı transfer etmek için sözleşme imzaladığı ortaya çıkmış, dönemin başkanı Fikret Orman, "Mertcan ile imzaladığımız sözleşmeyi feshettik" açıklamasını yapmıştı.

Çam, Orman'ın bu sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şu şekilde cevap vermiş, Siyah Beyazlı ekip taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya gelmişti: Acaba beni hiç gördüler mi? Saçlarım ne renk?

Şimdi kulüpsiz kaldı

Beşiktaş hayalleri suya düşen orta saha oyuncu, Bandırmaspor'a kiralandı. Trabzonspor'un daha sonra sözleşmesini fesh ettiği Mertcan'ın yeni durağı ise Hekimoğlu Trabzon oldu. 1.5 sezon Karadeniz ekibinde görev alan toplam, 32 maça çıkıp 1 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor altyapısından yetişen Mertcan, 2014 yılında Karadeniz ekibine profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. 2017'da Urfa, 2018'de Bandırma'ya kiralanan genç oyuncunun 114 maçta 4 gol, 6 asisti bulunuyor.

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