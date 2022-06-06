Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini savunmaya yaptı. Siyah-Beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Romas Saiss ile sözleşme imzalayacak.

Fas Milli Takımı kampında bulunan Saiss, 13 Haziran'da oynanacak Liberya-Fas maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyom Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı. (NTV Spor)