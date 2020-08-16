Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah, İstanbul'a geldi. Transfer döneminde adı bir çok takımla anılan Ganalı orta saha oyuncusunun kısa zamanda resmi imza atması bekleniyor













UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA listesini de güçlendirmenin peşinde. Siyah-Beyazlılar, Fabrice N'Sakala'nın ardından Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah ile ikinci yabancı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Daha önce Süper Lig'de kiralık olarak Kasımpaşa ve Kayserispor'un formalarını giyen Ganalı oyuncu, geçtiğimiz yaz bu kez bonservisiyle birlikte Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu.

Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla 25 maça çıkan Mensah; 5 gol, 8 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağlamıştı.





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