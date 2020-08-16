SON DAKİKA | Beşiktaş ile anlaşan Mensah, İstanbul'a geldi!
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın ardından yabancı transferindeki ikinci imzayı Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah'a attırmaya hazırlanıyor.
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Bernard Mensah, İstanbul'a geldi. Transfer döneminde adı bir çok takımla anılan Ganalı orta saha oyuncusunun kısa zamanda resmi imza atması bekleniyor
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1295086144854593536
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, PAOK maçı öncesi UEFA listesini de güçlendirmenin peşinde. Siyah-Beyazlılar, Fabrice N'Sakala'nın ardından Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah ile ikinci yabancı transferini gerçekleştirmiş olacak.
Daha önce Süper Lig'de kiralık olarak Kasımpaşa ve Kayserispor'un formalarını giyen Ganalı oyuncu, geçtiğimiz yaz bu kez bonservisiyle birlikte Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu.
Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla 25 maça çıkan Mensah; 5 gol, 8 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağlamıştı.