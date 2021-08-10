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Son dakika | Beşiktaş ile anlaşan Ghezzal, Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası yeniden Beşiktaş kadrosuna katılmak adına İstanbul'a geliyor.

10 Ağustos 2021, Salı 14:18 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş ile anlaşan Ghezzal, Türkiye'ye geliyor

Beşiktaş 'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Rachid Ghezzal, Türkiye'ye geliyor. Leicester City ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Cezayirli oyuncu, ailesiyle birlikte uçağa bindi ve saat 15'te İstanbul'da olması bekleniyor. 

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta toplam 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, takımının çifte kupalı sezonuna büyük katkı sağlamıştı. 

Beşiktaş'ın Ghezzal'ın gelişine ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" ifadesi kullanıldı.



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