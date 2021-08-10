Beşiktaş 'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Rachid Ghezzal, Türkiye'ye geliyor. Leicester City ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Cezayirli oyuncu, ailesiyle birlikte uçağa bindi ve saat 15'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'ta toplam 35 maçta 8 gol, 18 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, takımının çifte kupalı sezonuna büyük katkı sağlamıştı.

Beşiktaş'ın Ghezzal'ın gelişine ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" ifadesi kullanıldı.







