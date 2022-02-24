Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek olan Beşiktaş 'ta yeni sezonun teknik direktörü için arayışlar devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Record'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın Gil Vicente ile başarılı bir sezon geçiren Portekizli teknik direktör Ricardo Soares için harekete geçtiği iddia edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın Ricardo Soares'i ikna etmek için Portekiz'e gideceği aktarılanlar arasında yer aldı.

2020 yılından bu yana Gil Vicente'yi çalıştıran Ricardo Soares'e Brezilya'dan da tekliflerin olduğu belirtiliyor.

Nuno Espirito iddiaları

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Premier Lig'de son olarak Tottenham'ı çalıştıran Nuno Espirito ile de ilgilendiği ve ilk temasların sağlandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Tüm bu iddialar gündemde yerini alırken, Beşiktaş'tan da resmi açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Böyle bir girişimimiz yok, itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.



