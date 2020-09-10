SON DAKİKA | Beşiktaş, Harry Arter ile ilgileniyor

Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmak adına arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere'de Bournemouth kadrosunda yer alan Harry Arter ile ilgileniyor. Son iki sezonu Cardiff ve Fulham'da kiralık olarak geçiren Arter için Türkiye'den başka ekiplerin de devrede olduğu aktarıldı.

The Sun'ın haberine göre Beşiktaş, Ankaragücü ve Denizlispor; tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istiyorlar. 30 yaşındaki İrlandalı oyuncu, 2011'den beri kadrosunda yer aldığı Bournemouth'tan bu yaz ayrılabilir. Premier Lig'e yükselen Fulham, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Harry Arter'ı Mario Lemina'yı transfer etmiş olması nedeniyle yeniden kadroya katmayı planlamıyor.

İrlanda Milli Takımı'nda da forma giyen Arter'ın yeni durağının Türkiye olabileceği belirtilmekte.



