Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sparta Rotterdam forması giyen Halil Dervişoğlu 19 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu transferini bitirmeye hazırlanıyor. U21 Takımı forması giyen golcü futbolcu ile Trabzonspor'da yakından ilgileniyordu.

Sparta Rotterdam formasıyla bu sezon 46 maçta forma giyen Halil Dervişoğlu 15 gol atma başarısı gösterdi.

Abdullah Avcı'nın talimatı ile Beşiktaş Sparta Rotterdam kulübüne 750 bin Euro'luk bir teklif yaptı. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Transferin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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