Son dakika Beşiktaş haberleri! 16 Haziran Salı Bjk transfer haberleri...

Süper Lig'de pandemi sürecinin ardından 27. haftaya kötü başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın direktifleri doğrultusunda Beşiktaş'ın transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle kiralık oyuncularla ilgili Sergen Yalçın'ın olumsuz rapor verdiği belirtiliyor. İşte 16 Haziran Salı son dakika Beşiktaş haberleri ve gelişmeler...

SON DAKİKA VİDA AÇIKLAMASI!

Beşiktaş, Antalyaspor maçında sakatlanan Hırvat savunmacı Domagoj Vida'nın son durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiği ifade edildi. Tedavisine hemen başlanan 31 yaşındaki defans oyuncusunun Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Denizlispor maçında oynayıp oynamaması maç günü belli olacak.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

FATİH AKSOY GERİ DÖNÜYOR!

Beşiktaş’ın genç orta saha oyuncusu Fatih Aksoy, kiralık olarak gittiği Sivasspor’dan sezon sonunda takıma geri dönecek. Yiğidolar’da başarılı bir dönem geçiren genç oyuncuyla beraber teknik ekip, yeni dönemde takımdaki diğer potansiyelli adayları değerlendirecek.

Sergen Yalçın; Ersin, Rıdvan, Kartal, Dorukhan ve Güven gibi isimlerle yaş ortalamasını düşürerek önümüzdeki yılların kadrosunu oluşturmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KALEYE YENİ ADAY!

Yerli ve yabancı bir çok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin ve Utku'nun 7 maçlık performansını gözlemleyecek. Takımın içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı hiç bir şekilde bonservis ödemeyi düşünmeyen transfer kurmayları, dikkatini tamamen boşa çıkacak veya uygun maliyetle kiralanabilecek kalecilere çevirmiş durumda.

PSV'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hala kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transferde, Zoet'un PSV'de birinci kaleci olarak düşünülmemesi ve geçen sezon kiralık gönderilmiş olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Diğer yandan Toulese ile sözleşme yenilemeyen Hırvat kaleci Kalinic'e teklifini ileten siyah beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçmiş durumda.

Stanislav Kritsyuk yeni 'bir numara' olabilir

Bu arada Beşiktaş'ın kaleci adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak.

Futbola Rusya'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA

ELNENY'DEN ŞOK KARAR!

Elneny'den kötü haber… Beşiktaş'ın Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı yıldızın 7 maç sonra sözleşmesi sona erecek. Sergen Yalçın'ın kalması için olumlu rapor verdiği ve yönetimin de Arsenal ile yeniden görüşmelere başladığı Elneny'nin ise Ada'ya geri dönmek istediği öğrenildi. Olympiakos'un ısrarla istediği Mısırlı yıldız için İngiltere'den de tekliflerin olduğu ve Elneny'nin de Premier Lig'i çok istediği gelen bilgiler arasında.

Mısırlı star geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübe ihtar çekmiş ve ardından yönetim oyuncuyu kaybetmemek için para ödemesi gerçekleştirmek zorunda kalmıştı.

Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden rahatsız olduğu ve Elneny'den umudunu kestiği ortaya çıktı.

Kaynak: Takvim

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!

Koronavirüs salgını yüzünden 3 ay ara verilen Süper Lig’e, Antalyaspor yenilgisiyle şanssız bir dönüş yaparak zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş’ta, kanat oyuncularının yetersiz performansı dikkat çekiyor. Kenar oyuncularının hücumdaki etkisizliği hem teknik heyetin hem yönetimin hem de taraftarların tepkisini topluyor.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetin gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmede, kanatlarda görev yapan oyuncuların durumu masaya yatırıldı. N’Koudou, Diaby, Lens ve Boyd dörtlüsünün 27 lig maçında toplam 5 gol, 5 asist üretebilmesinin takımın hücum gücüne ağır darbe indirdiği tespit edildi.

‘Tam bir kara mizah’

Bu oyuncuların sadece 10 gole katkı yaptığını dile getiren siyah-beyazlı yöneticilerin, “Dört yabancı oyuncu, 5 gol atmış, 5 asist yapmış. Normalde bir kanat oyuncusunun tek başına bu rakamlara ulaşması lazım. Hatta bu rakamlar tek bir futbolcu için bile az. Bu durumu değiştirmemiz lazım. Geçmişe göre bu istatistikler çok düşük” yorumunu yaptıkları aktarıldı.

Transferde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporuna göre hareket edecek olan siyah-beyazlı yönetimin, sağ ve sol kanat için oyuncu arayışı içinde olduğu vurgulandı. Sembolü kartal olan bir takımın kanatlarda yaşadığı sıkıntının tam bir ‘kara mizah’ olduğunu ifade eden bazı idarecilerin, bu durumun takımın savunma performansını olumsuz yönde etkilediğini de söyledikleri bildirildi.







