Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Daniel Farke'nin ismi öne çıksa da Siyah-Beyazlılar, iki Alman hocayla daha görüşmelerde bulunuyor.





Joachim Löw kararını iletti

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası gündeme gelen ilk isim Joachim Löw olmuştu. Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra boşta olan Löw, sezon sonuna kadar çalışmak istemediğini Beşiktaş'a iletti.

Alman üç aday

Löw'ün kararı sonrası Beşiktaş Yönetimi, üç Alman isimle temasa geçti. Son olarak Norwich'i çalıştıran Daniel Farke'nin ismi öne çıksa da Thorsten Fink ve Hannes Wolf ile de temasa geçildi.

Kuntz benzerliği

A Milli Futbol Takımımız, Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u göreve getirmişti. Beşiktaş da Almanya U19 Milli Takımı'nın teknik direktörü Hannes Wolf'u gündemine aldı. Daha önce Almanya U18 Milli Takımı'nı da çalıştıran Wolf, geçici süreliğine Leverkusen'de teknik direktör olarak görev aldıktan sonra Almanya U19 ile milli takımlara dönmüştü.

Farke ve Fink boşta

Adaylardan Daniel Farke, kasım ayında Norwich ile yollarını ayırırken Thorsten Fink ise son olarak Japonya'da Vissel Kobe'yi çalıştırmış ve 21 Eylül 2020'de görevinden ayrılmıştı.

FANATİK ÖZEL | Orhan Yıldırım