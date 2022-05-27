Son dakika Beşiktaş haberi! Yeni çözüm Kenan Karaman

Valentin Rosier ile rekabet oluşturacak alternatif oyuncu arayışında olan Beşiktaş , bu doğrultuda Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı gündeminde tutuyordu. Ancak önerilen 10 milyon TL bonservis bedeline karşılık 25 milyon TL cevabı alan yönetim, geri adım atmak zorunda kaldı. Önceliğini santrfora veren ve iyi bir golcü için belirlenen ekonomik kriterlerin üzerine çıkmayı göze alan Kartal, sağ bekte çözümü takım içinden buldu.

Kenan için yeni çözüm

Teknik direktör Valerien İsmael, sağ kanat bek olarak gösterdiği performanstan memnun kaldığı Kenan Karaman'ı bu bölgeye çekme kararı aldı. Süper Lig 'in son üç haftasının ikisinde Rosier'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca hücumda veremediği katkıyı, oyunun savunma yönünde fazlasıyla sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, sağ bek transferini gündeminden çıkardı. (Sabah)