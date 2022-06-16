Son dakika Beşiktaş haberi! Weghorst rötar yaptı!

Kara Kartal’ın forvet transferindeki birinci hedefi olan Wout Weghorst’ta sıcak saatler yaşanıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Forvette birinci önceliğimiz Wout Weghorst. Weghorst’un Hollanda Milli Takım kampı devam ediyor. Kamp sonrası ailesi ile konuşacak; son kararını çarşamba günü (dün) bize iletecek. Weghorst transferi Sörloth’un önünde. Listemizin ilk sırasında Weghorst var” ifadelerini kullanması sonrasında gözlerin çevrildiği günde bir sonuç alınamadı. Tecrübeli futbolcunun, geleceğini belirlemek için Siyah-Beyazlılar’dan biraz daha süre istediği belirtildi. Deneyimli ismin, son süreçte Almanya’dan Frankfurt ve Dortmund’un da kendisiyle menaceri aracılığıyla temas kurması sonrası biraz daha düşünmeye karar verdiği ifade edildi.

Hedef kampa yetiştirmek

Siyah-Beyazlılar, forvette Weghorst’un ismi üzerine yoğunlaşsa da hedefteki diğer futbolcu olan Alexander Sörloth için de girişimlerini sürdürüyor. 10 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunan Real Sociedad’la pazarlıklarını sürdüren Kara Kartal, Fransa Lig 1 ekibi Nice’ten Kasper Dolberg için de girişimlerine devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi’nin, yeni golcüyü 27 Haziran’da başlayacak kampa getirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.