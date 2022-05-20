Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda gelecek sezon hamlelerine başlayan Beşiktaş 'ta iç ve dış transfer için harekete geçildi. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcuya yıllık 4 milyon euroluk teklif geldiği aktarıldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş’ta yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları sürüyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Teknik Direktör Valerien Ismael, sportif ve mali anlamda hedeflenen ekibi oluşturmak için yoğun çaba harcıyor.

ATIBA KURALA BAĞLI

39 yaşındaki Atiba’nın durumunu yabancı oyuncu statüsü belirleyecek. TFF daha önce 2022-23 sezonunda 7+4 sistemine geçileceğini duyurmuştu. TFF’nin 8+3’le devam kararı alması halinde Atiba ile 1 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Aksi halde Kanadalı oyuncuyla yollar ayrılacak.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alex Teixeira’ya ayrılmak istemesi halinde gerekli kolaylık sağlanacak. Güven ise maddi pürüzler giderilirse yeni kontrata imza atacak.

LARIN'DE UMUT VAR

Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı yıllık 1.7 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Larin’in ise düşünmek için süre istediği öğrenildi. Sözleşmesi biten Kanadalı futbolcuya sunulan yeni önerinin 1.5 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro bonus şeklinde olduğu belirtildi. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak bakan Larin’in geri adım atarak takımda kalabileceği kaydedildi.

DURUMLARI NETLİK KAZANMADI

Kadro dışı olan Ljajic, Lens, Nsakala ve Douglas’ın yanı sıra sözleşmeleri biten Batshuayi, Pjanic, Gökhan Töre, Oğuzhan ve Mehmet Topal’la yollarını ayıracak olan Kartal’da Vida, Larin, Atiba, Alex Teixeira ve Güven’in durumları henüz netlik kazanmadı.

VIDA'YA KÖRFEZ'DEN TALİPLER ÇIKTI

Sözleşmesi biten Vida’nın Körfez ülkelerinden yıllık net 3-4 milyon euro düzeyinde teklifler aldığı aktarıldı. Beşiktaş’ın yaptığı teklifin bu rakamların çok gerisinde olduğu ve Hırvat stoperin büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirlendi. (Milliyet)