2018-2022 yılları arasında Beşiktaş 'ta savunmanın vazgeçilmezi olan Domagoj Vida ile yollar ayrıldı. Beşiktaş Yönetimi ise Hırvat savunmacının yerini doldurmak için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Kara Kartal, rotasını İtalya'ya çevirdi. Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen Daniele Rugani, sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirdi. Fakat Torino temsilcisinin Rugani ile yola devam etmesi beklenmiyor. 27 yaşındaki savunmacı da gelecek teklifleri beklemeye başladı. Gelen son haberlere göre en ciddi adaylardan birinin de Beşiktaş olduğu öğrenildi. Fakat yıldız stoperin, yıllık ücreti ile ilgili bir problem bulunuyor.

Senelik ücret sorunu!

Senelik 5 milyon Euro bandında bir ücret kazanan Rugani için Beşiktaş bu paraları ödemeye yanaşmıyor. Siyah-Beyazlı ekibin de 2 milyon Euro'nun yanında bonuslarla bu transfer bitirmek istediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.

Süleyman Hatısaru