Kartal’da ligin sona ermesiyle kadroda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Bu isimlerden biri de 4.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida... Yıldız oyuncunun normalde takımda kalması bekleniyordu fakat Kasımpaşa maçında başlayan anlaşmazlık ayrılığın yolunu açtı. Hırvat stoper, Siyah-Beyazlılar’la ipleri tamamen koparırken, Beşiktaş macerasının son günlerini yaşıyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulüpten iyi ayrılmak istediğini ifade eden Vida, veda turlarına da başladı. Tecrübeli oyuncu kulüp içerisindeki arkadaşlarına artık yeni sezonda olmayacağını söyledi. Tesis çalışanları ve personelle vedalaşmaya başlayan Vida, son maçın ardından Beşiktaş’tan resmen ayrılacak.

Alex de gidiyor...

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan çok sayıda oyuncuyla yollarını resmen ayıracak. Ljajic, Lens, N’Sakala ve Douglas’ın yanı sıra Batshuayi, Oğuzhan, Gökhan Töre, Pjanic ve Mehmet Topal kesin olarak takımdan ayrılacak. Atiba, Larin ve Güven’in durumları henüz kesinleşmedi. Teknik direktör Valerien Ismael yeni sezon kadro yapılanmasına ilişkin raporunu Konyaspor maçından sonra sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya sunacak. Valerien Ismael’in kadroda düşünmediği isimlerden birinin de Alex Teixeira olduğu belirlendi. Fransız hocanın son 4 maçta sadece 19 dakika forma verdiği Brezilyalı yıldızı özellikle oyun temposu açısından yeterli bulmadığı ifade edildi.