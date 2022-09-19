Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından İstanbulspor’a puan kaptıran Beşiktaş ’ta Teknik Direktör Valerien Ismael bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalınan maçtan bu yana Fransız hocanın sahaya sürdüğü kadrolar ve özellikle yaptığı sürpriz değişiklikler tepki toplamaya devam ediyor. Son İstanbulspor maçında Kevin Nkoudou’nun devre arasında oyundan alınması ve Tayyip Talha’nın sakatlanması üzerine Rosier’in de kenara gelmesi adeta bardağı taşırdı.

F.BAHÇE MAÇI ÇOK KRİTİK

Beşiktaş, Süper Lig’e verilen milli aradan sonra Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Son 2 karşılaşmada 5 puan kaybeden Kartal dev derbiden galibiyetle ayrılmayı başarırsa üzerindeki kara bulutları dağıtarak, rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise Teknik Direktör Valerien Ismael’in takımdaki geleceği tehlikeye girecek.

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş’ın kendi sahasında Başakşehir’den sonra Fenerbahçe’ye de mağlup olması halinde Ismael’in koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacak. Siyah-beyazlı yönetim, mağlubiyet durumunda Fransız hocanın durumunu masaya yatırarak, “devam” ya da “tamam” diyecek.

İşte Ismael’in büyük tepki çeken hataları...

1 - GOL ATANLAR DIŞARI

Sezonun açılış maçında Kayserispor’u Ghezzal’ın 90+6’da attığı golle 1-0 yenen Beşiktaş ikinci hafta Alanyaspor’a takıldı. Henüz 31. dakikada 3-0 öne geçen Kartal, Emrecan’a çıkan kırmızı kartla 37’de 10 kişi kaldı. Alanya’nın devre biterken attığı gol, Valerien Ismael’e panik yaptırdı. Fransız hoca ilk yarıda gol atan Nkoudou, Salih ve Ghezzal’ı oyundan alarak Necip, Montero ve Boyd’u sahaya sürdü. Beşiktaş ikinci yarıda adeta sahadan silinirken, 2 gol daha bulan Alanyaspor maçı 3-3’lük skorla noktaladı.

2 - CENK’LE 30 SANİYE

Beşiktaş 3. hafta evinde Karagümrük’ü 4-1 yendi. Alanya’da yaptığı değişiklikler yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Valerien Ismael bu kez son saniyeleri bekledi. Cenk Tosun, Weghorst’un yerine oyuna girdiğinde dakikalar 90+3’ü gösteriyordu ve müsabaka bu değişiklikten 30 saniye sonra bitti. Bir hayli öfkelenen Cenk kutlama için sahada kalmayıp doğrudan soyunma odasına gitti.

3 - MULEKA NİYE ÇIKTI?

Sivas ve Ankaragücü maçlarını kayıpsız geçen Beşiktaş, 6. hafta evinde Başakşehir’e kaybetti. Valerien Ismael’in maç golsüz devam ederken 57’de Muleka’nın yerine Redmond’u sahaya sürmesi tepki topladı. Fransız hoca, Traore’nin golünde hata yapan Necip’i de hemen oyundan aldı. Öfkesine hakim olamayan Necip kenara geldikten sonra buz kovasını tekmeledi.

4 - ROSİER ŞOKE OLDU

Valerien Ismael cezası yüzünden tribünden izlediği İstanbulspor maçındaki tercihleriyle de herkesi şoke etti. Devre sonunda Nkoudou’yu kenara çeken Ismael, Tayyip’in sakatlanması üzerine 51’de Rosier’i de oyundan alarak, Welinton ile Tayfur’u sahaya sürdü. Rosier neye uğradığını şaşırırken tüm dengesi bozulan Beşiktaş skor üstünlüğünü koruyamadı, 2 puan daha bıraktı.

BEŞİKTAŞ'IN KALESİ DÜŞTÜ

Kartal’da yaşanan kaleci krizi büyüyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig’de çıktığı 7 maçta tam 10 gole engel olamadı. Beşiktaş kalesine gelen 15 isabetli şutun 10’u golle sonuçlandı. Başka bir ifadeyle Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin 7 maçta sadece 5 kurtarış yapabildi.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında Ersin Destanoğlu başarıyla görev yapmıştı. Ardından Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında sürpriz şekilde kaleye Emre Bilgin geçti. Ersin, İstanbulspor maçıyla birlikte kaleye döndü ancak yenilen iki golde de ciddi hatalar yaptı ve ilk kez tribünlerden tepki aldı.

Kartal’da teknik heyetin, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü oynanacak kritik derbide kaleyi Mert Günok’a teslim edebileceği ileri sürüldü. Valerien Ismael’in, sakatlıktan yeni çıkan Mert’in milli aradaki antrenman performansına göre bir karar vereceği kaydedildi. Hazırlık sürecinde iyi bir görüntü vermesi halinde derbide kaleyi Mert Günok’un koruyacağı belirtildi. (Skorer)