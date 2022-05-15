Süper Lig 'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe 'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam, kadro ile ilgili daha fazla fikir sahibi olduklarını, sözleşmesi bitecek olan futbolcuların olduğunu ve bu oyuncuların yerlerini doldurarak gelecek sezon için kaliteli bir takım kuracaklarını söyledi.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Aslında bu maç birazcık sezonun özeti gibi oldu. Sakatlık, disiplinsizlik, her an gol atabilir olmamız. Artık kadro için çok net fikirlerimiz var. Öncelikle önümüzdeki sezon daha fit ve daha kaliteli olacak. Seneye göstereceğimiz oyunu da Beşiktaş'ı da bugün gösterdik.

Maçla ilgili ilk kırmızı kart maçın planını değiştirdi. Aslında biraz tartışmalı, ikinci kartı gösterirken bence doğru karar vermediğini erken davrandığını düşünüyorum. 10 kişi kaldı. 2 gol attık. Biraz zaman zaman vakit geçirmemiz gerekti. Duran toplardan gol atmaya çalıştık.

Emre'ye çok çok teşekkür ediyorum. Çok iyi gençlere sahibiz. Emre'yi performansından dolayı kutluyorum.

Bir maçımız daha var. Bu maçı da oynayacağız ama oyuncularımızın tamamını gördük. Kararlar alacağız. Sözleşmesi bitenler var, önce buna bakacağız. Gidenlerin yerini dolduracağız. Bizimle aynı yolda yürüyecek, kaliteli, gol atacak oyunculara ihtiyacımız var.

Fiziksel anlamda da iyi olmamız gerekecek. 90 dakikasına ve daha fazlasına fit olacağımızı göstereceğiz. Kalitemiz fark yaratacak. Seneye göstereceğimiz mantaliteyi de bugün gösterdik. Gelecek sezon büyük bir mücadele vereceğiz.