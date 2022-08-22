Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek futbol resitali veren Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam maç içerisinde taraftarların gösterdiği değişiklik tepkisiyle ilgili konuşurken, Dele Alli ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

11 kişi bitirdik oyunu. Alanya maçının benzeri bir senaryo gerçekleşti, 3 gol attı ama sonrasında devam ettik. İkinci yarıda Alanyaspor maçından ders alarak devam etmek istedik. Bu sefer oyunu iyi tuttuk ve hak edilmiş bir galibiyet aldık sonunda.

Değişiklik konusu benim kararım. Bazen bir şeyler yapma hissiyatına kapılırsınız. Burada takımı tutmak istedim.

Beni iyi tanıyorsunuz. İsim konusunda net bir şey söylemiyorum. Net isim belli olduğu zaman zaten size duyuruyoruz. Ceyhun Bey'in çalışmaları devam ediyor. Takımımıza daha kaliteli isimleri katmaya çalışıyoruz. Transfer döneminin sonuna kadar kaliteli isimleri kadromuza katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.