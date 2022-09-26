Fransız teknik adamın Ghezzal'ın yetişememesi durumunda Muleka'yı sağda oynatmayı planladığı ancak Cenk Tosun'u da 2. yarıda kesin olarak sahaya sürmek istediği ortaya çıktı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Cenk'in az da olsa 11'de oynama şansı bulunuyor. Muleka'nın bu mevkide tam olarak istenileni verememesi, Ghezzal'ın da iyileşse bile maç ve idman eksiğinin olması Valerien Ismael'i Cenk Tosun tercihine yöneltebilir. Fransız teknik adam her ihtimale karşı Cenk Tosun'la sık sık iletişime geçerek oyuncusunu hazır tutmaya çalışıyor.

TOSUN PAŞA'YI HIRS BASTI

Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisine büyük bir hırsla hazırlanıyor. Valerien Ismael'in kendisi ile görüşme yapması da yıldız oyuncuyu iyice motive etti. (Takvim)



