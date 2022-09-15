Süper Lig ’de 6. haftayı 13 puanla 3. sırada kapatan Beşiktaş ’ta gözler savunmaya çevrildi. Siyah-beyazlı takım ilk 6 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde gördüğü 8 gole engel olamadı.

Romain Saiss, Arthur Masuaku, Emrecan Uzunhan ve son olarak Tayyip Talha Sanuç’la savunmasını güçlendiren Kartal’ın maç başına 1,3 gol yemesi Teknik Direktör Valerien Ismael’i harekete geçirdi. Ismael’in 7. hafta maçlarından sonra lige verilecek milli arada savunma çalışmalarına ağırlık vereceği belirlendi.

Yenilen golleri ekibiyle birlikte tüm yönleriyle analiz eden Fransız hoca, taktik antrenmanlarda savunma oyuncularına özel çalışmalar yaptıracak. Valerien Ismael’in defans hattını yeniden kurgulayacağı ifade edildi. Rosier, Saiss ve Masuaku’dan memnun olan siyah-beyazlı hocanın özellikle sağ stoper pozisyonunda arayış içinde olacağı ve birçok oyuncuyu bu bölgede deneyeceği aktarıldı. Valerien Ismael ilk denemeyi cumartesi günü İstanbulspor’la oynanacak maçta yapacak.

Fransız çalıştırıcı, Başakşehir maçında yaptığı hatayla tepki toplayan Necip Uysal’ı yedeğe çekerek Tayyip Talha Sanuç’a ilk 11’de forma verecek. Hastalığını atlatan Welinton ise yabancı sınırına takıldığı için büyük olasılıkla yine kulübede oturacak. (Skorer)