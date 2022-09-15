Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Medipol Başakşehir maçında sürpriz şekilde ilk 11’de oynatıp 79 dakika süre verdiği 19 yaşındaki Berkay Vardar’ın performansından memnun olduğunu ve hazır olduğu müddetçe bu oyuncuya şans vereceğini söyledi. Kariyerinin her döneminde genç oyunculara büyük önem verdiğini belirten İsmael, şöyle devam etti:

Yeni yıldızlar yetiştirmeliyiz

“Ben her zaman gençlere inandım ve kendilerini kanıtlamaları için fırsat verdim. Berkay çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Başakşehir karşısında takıma çok faydalı oldu. Berkay ve onun gibi genç futbolculara şans vermeye devam edeceğim. Sportif başarıların yanı sıra futbolcu yetiştirip parlatmaya da önem vereceğiz.”

Divan Kurulu Başkanlığı için üç aday var

Beşiktaş Kulübü’nde 17 Eylül Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için üç aday çıktı. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir, divan kurulu başkanlığına aday oldu. (Hürriyet)