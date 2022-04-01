Beşiktaş ’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, kulüpte teknoloji devrimi yapıyor. Fransız teknik adam, yöneticilerle görüşerek Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne kamera sistemini kurulmasını isterken, bir de dev ekran talep etti. Siyah beyazlılarda antrenmanların yukarıdan kayıt altına alınması sağlanacak. Saha kenarına kurulacak dev ekrandan da anlık olarak futbolcuların hataları gösterilerek idmanlar daha verimli geçecek.

Dünyada Nagelsmann başlattı

Bu sistemi Avrupa’da ilk olarak Julian Nagelsmann başlattı. 34 yaşındaki teknik adam, Hoffenheim’ı çalıştırdığı dönemde oyuncularına saha kenarındaki ekrandan hatalarını gösterdi. Söz konusu sistemi, Jose Mourinho da Roma’da drone’larla uyguluyor. Portekizli çalıştırıcı, drone’ların çektiği görüntüleri futbolcularına izletiyor. Ülkemizde de F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal bu yöntemi kullanmıştı.

Premier Lig temposunda idman

Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta Valerien Ismael, futbolcularına normalden daha kısa süren idmanlar yaptırıyor. Buna karşın antrenmanların daha yoğun geçtiği ifade ediliyor. Özellikle topun hiç durmamasını isteyen Ismael, saha kenarında mutlaka birilerinin olmasını isterken, top çıktığı anda yenisinin girmesini talep ediyor, oyuncuların daha tempolu olması amaçlanıyor.