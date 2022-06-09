UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı formasıyla etkili bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu transfer dönemi öncesinde devlerin radarına girdi. 22 yaşındaki oyuncunun yerli olması nedeniyle Süper Lig devlerinin transfer hedefinde ilk sıraya yerleştiği öğrenildi.

5 GOL VE 1 ASİSTLE OYNADI

Halil Dervişoğlu adına 2021-2022 sezonu iyi geçmedi. Genç hücumcu sarı-kırmızılı takımda 34 müsabakada forma şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 1 asist yapma başarısı gösterdi.

BRENTFORD'A DÖNDÜ

Galatasaray 'ın iki sezondur kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu, Brentford'a döndü. 22 yaşındaki oyuncunun Ada ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

2 MAÇTA 4 GOLE KATKI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların aday kadrosuna Halil Dervişoğlu da davet edildi. 22 yaşındaki oyuncu bu fırsatı iyi değerlendirdi. Genç futbolcu Litvanya ve Faroe Adaları ile oynanan 2 müsabakada 2'şer gol ve asist üretti.

BEŞİKTAŞ'TA İLK SIRA HALİL'İN

Yeni sezon planlamasında, forvet hattına bir ya da iki Türk oyuncu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu’nu ilk sıraya aldı.

Geçen yaz transfer döneminde de bu oyuncuyu almak isteyen fakat Halil’in o zamanki Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e söz vermesi nedeniyle gerçekleştiremeyen Beşiktaş, bir kez daha bu oyuncunun kapısını çalacak.

Yabancı golcü dışında Cenk Tosun başta olmak üzere birçok yerli isimle görüşen siyah-beyazlı kulüp, Güven Yalçın ile bir türlü anlaşamadığı için Halil Dervişoğlu ismini artık daha yakın görüyor. Bu futbolcunun milli takım performansını da yakından takip eden Beşiktaş teknik heyetinin, genç golcünün alınmasına onay verdiği öğrenildi.

TİTİZ ÇALIŞMA

İlk önce yabancı santrforu bitirmek isteyen, bu nedenle Sörloth ve Weghorst arasında gidip gelen siyah-beyazlı yönetim daha sonra Türk pasaportlu bir golcüyü kadrosuna katacak. Geçtiğimiz sezon pozisyon üretmelerine rağmen gol kısırlığı çeken, bu sene çekmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi santrfor konusunda ince eleyip sık dokuyor.

G.SARAY'DA HEDEF 3'LÜ

Galatasaray’da hedef Kerem, Yunus ve Halil’i bir arada oynatmak... Kerem ve Yunus’u kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, Halil’in de kalması için çalışmalara başladı.

DURSUN ÖZBEK TALİMAT VERDİ

A Milli Takımı formasıyla Litvanya maçında sahada bulundukları süre zarfında uyumları ile dikkat çeken ve etkili bir görüntü sergileyen 3 genç ismin, gelecek sezon sarı-kırmızılı forma altında da buluşması için harekete geçildi. Başkan adayı Dursun Özbek bu nedenle ekibine talimat vererek, Halil Dervişoğlu’nun bonservisinin alınmasını istedi. Avrupa’dan çeşitli teklifler alan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ü de kadroda tutma kararı alan Özbek cephesinin, yerli denklemi nedeniyle buna önem verdiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun 23, Halil Dervişoğlu'nun 22 ve Yunus Akgün'ün 21 yaşında olması sarı-kırmızılıları gelecek için umutlandırıyor. (Milliyet)