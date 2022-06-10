Beşiktaş 'ta yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken teknik ekip için flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın şimdilerde PAOK'ta görev yapan Portekizli sportif direktör Jose Boto'yu istediği iddia edildi.

Yunanistan basınından Sportime'ın haberine göre PAOK, Boto'nun transfer planlamalarına büyük destek olsa da Portekizli spor adamının ismi başka takımlarla anılmaya başlandı. Son dönemde Portekizli teknik direktörlerin tercihi haline gelen Brezilya'dan Flamengo, Boto'yu göreve getirmek isterken İtalya'dan Spezia ve Türkiye'den Beşiktaş'ın da devrede oldukları aktarıldı.





Aralık 2021'de PAOK'ta göreve başlayan Jose Boto'nun Yunan ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olsa da geleceğine ilişkin söylentiler artmış durumda.

Yetenek avcısı!

Jose Boto, Portekiz futbolunda görev yapan en ünlü scoutlardan biri olarak bilinmekte. Nitekim uzun yıllar çalıştığı Benfica'da Oblak, Witsel, Rodrigo, Nolito, Matic, Sulejmani, Markovic, Djuricic, Fejsa ve Siqueira gibi yıldızları takıma kazandıran isim olarak bilinmekte.

Jorge Jesus'un gözdesiydi

Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Sporting'i çalıştırdığı dönemde Jose Boto'yu mutlaka teknik ekipte görmek istemişti. 2015'te bu teklifi alan Boto, o dönem Benfica'ya sadık kalarak takımından ayrılmamıştı.

2018-21 yıllarında Shakhtar adına scoutluk görevi yapan Boto, özellikle Brezilyalı oyuncuların transferinde oynadığı rol ile kariyerinde Brezilya'da çalışmayı hayal ettiğini birkaç kez dile getirmişti. Flamengo'nun devrede olduğu Boto için Beşiktaş da girişimlerini sürdürmekte.

56 yaşındaki futbol adamı, Benfica ve Shakhtar'da çok dikkat çeken başarıları sonrası PAOK ile ilk sportif direktörlük macerasına imza attı.