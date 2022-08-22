Beşiktaş 'a 2019-2020 sezonunda gelen o sezonki performansıyla beklenenin altında kaldığı için eleştirilen Georges-Kevin N'Koudou taraftarların da tepkisine neden olmuştu. Geldiği ilk sezonda çıktığı 32 maçta sadece 4 gol 3 asistlik katkı sağladı Beşiktaş'a...

2020-2021 sezonu başında yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada forma giyemedi Fransız futbolcu. Başakşehir maçıyla yeni sezonun siftahını yapan N'Koudou, sonraki hafta oynanan Fenerbahçe maçında 25 dakika oyunda kalmış ve skoru 4-2'ye getiren golün asistini yapmıştı. Kartal deplasmandan 4-3'lük galibiyetle ayrılmıştı.

O sezon tecrübeli yıldız 38 maçta görev alırken 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. Bu istatistik bir önceki yıla göre bir nebze de olsun artmıştı. Ancak N'Koudou'nun oyunu taraftarlarca eleştiriliyordu.





5 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

Geçen sezon ise talihsiz bir sakatlıklar yaşadı. Önce ligin 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta bileğinde kapsüler zorlama nedeniyle sakatlanmış ve yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalmıştı. Beşiktaşlı futbolcu 12. haftada oynanan Trabzonspor maçında 15 dakika süre alarak dönüşünü yaptı.

Ardından ligin 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının son anlarında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Hatayspor maçıyla geri dönen 27 yaşındaki futbolcu 2021-2022 sezonunda toplamda 17 maçta sadece 4 gol atabilmişti.

Hazırlık döneminde takımın gözde isimlerinden birisi olan N'Koudou, sol kanatta gösterdiği performans ve bu sezon çıktığı 3 maçta attığı 2 golle dikkatleri üzerinde topladı. Taraftarların beğenisini toplayan Fransız kanat oyuncusunun etkili oyunuyla küllerinden adeta yeniden doğdu. Valerien Ismael'in de ilk tercihleri arasında yer alan Kevin N'Koudou son maçta 90 dakika oynayarak hazır olduğunu hocasına gösterdi.

Onur Erdem Bayramıç / fanatik.com.tr



