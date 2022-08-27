Beşiktaş ’ın yeni transferi Dele Alli’nin siyah-beyazlılara katılması ve tanıtım videosu dünya çapında yankı buldu. Dünyaca ünlü medya kuruluşları, yıldız futbolcunun transferini flaş haber olarak paylaşırken, 25 milyondan fazla etkileşim aldı. FIFA da, siyah-beyazlıların bu sezon transfer videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesine dikkat çekti. SMA hastalığına dikkat çekilen bilgilendirme notunu ön plana çıkaran FIFA, “Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika” mesajıyla takipçileriyle paylaştı.









Siyah-beyazlıların ses getiren transferi transferi Dele Alli, siyah- beyazlı takımla ilk idmanına dün çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, bu oyuncuyu mümkün olabildiği en çabuk şekilde takımın futbol aklı haline getirmeye çalışacak.

Milliyet'in haberine göre; İngiliz futbolcuya orta sahada hücuma yakın bölgelerde görev vermeyi düşünen Ismael, aynı zamanda ekstra çalışmalarla bu futbolcuyu eski günlerine de döndürmek için çaba gösterecek.

CENK TOSUN YARDIMCI

Öte yandan takımda, İngiltere Ligi görmüş bir başka oyuncu olan Cenk Tosun da eski takım arkadaşıyla yakından ilgileniyor. Dele Alli’nin en kısa zamanda Türk futboluna alışması için yardımcı olan Cenk dışında yönetim de futbolcunun İstanbul’da rahat etmesini sağlayacak.









TRİBÜNE AKIN VAR

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz taraftarın büyük ilgisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 40 bin bileti satışa sunarken, bir saat geçmeden bunun 38 bini sahibini buldu. Maçın 29 Ağustos Pazartesi günü, hafta içinde olması da Beşiktaş taraftarının ilgisini azaltmadı.