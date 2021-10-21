Sporting karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakan Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından soyunma odasında oyuncularını teselli etti. Deneyimli hoca daha sonra basın toplantısında da futbolcuları sahiplenen bir tarzda açıklamalarda bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesinde skoru bir kenarda tutarak, oyuncularının moralini düzeltmeye çalışan Sergen Yalçın’ın, “Maça iyi başladık. Rakibimizi baskı altına aldığımız o dakikalarda ilk golü biz bulsak belki çok daha farklı bir sonuç olacaktı. Geriye düşmenize rağmen istekli olmanız beni çok mutlu etti. Tüm imkanlarımızı zorladık ama olmadı. Kaldırın kafanızı. Artık bu maçı düşünecek bir durumumuz yok. Bizim düşüneceğimiz tek konu Galatasaray maçı” diye konuştuğu öğrenildi.

Galatasaray derbisinin psikolojik hazırlığını Sporting maçı sonrası başlatan deneyimli teknik adamın, Sporting karşılaşmasıyla ilgili analizleri ve eleştirileri gelecek haftaya bıraktığı aktarıldı. Oyuncuların aklını tamamen Şampiyonlar Ligi’nden uzaklaştırmak isteyen Sergen Yalçın’ın, soyunma odasındaki toplantıda ayrıca, “Ligde kaybettiğimiz puanların telafisi açısından Galatasaray maçı çok önemli. Buraya odaklanmak ve maçı kazanmak bizim önceliğimiz” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Taraftar desteği umut aşıladı

Beşiktaşlı taraftarların, Sporting karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilgiye rağmen maçtan sonra Teknik Direktör Sergen Yalçın ve takımı tribünlere çağırması, siyah-beyazlı yönetimi bir hayli mutlu etti.

Böylesine hayal kırıklığı yaratan maçların ardından takımın en kısa sürede toparlanması gerektiğini düşünen yönetim, taraftarın takımı sahiplenmesine büyük önem veriyor. Siyah-beyazlı idarecilerin maçın ardından kendi aralarında yaptıkları değerlendirmede, “Elbette skor üzücü ve sadece manevi değil maddi kaybımız da var. Fakat en önemlisi takımın ve taraftarların böyle bir günde dahi birlik içinde olması. Bu tablo bize umut veriyor” yorumlarını yaptıkları kaydedildi.