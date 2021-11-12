Beşiktaş ’ı milli aradan sonra ayağa kaldırmanın hesaplarını yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımda az forma şansı bulan oyuncuları yeniden rekabet ortamına sokmak için düğmeye bastı.

Milliyet'in haberine göre; Shkupi ile dün oynanan hazırlık maçında özellikle alternatif oyuncuların son durumunu görmek isteyen siyah-beyazlı hoca; Güven Yalçın, Salih Uçan, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Kevin Nkoudou, Can Bozdoğan ve Mehmet Topal gibi isimlerden önümüzdeki dönemde daha fazla yararlanmak istiyor. Milli arayı yeni planlama için iyi bir fırsat olarak gören Sergen Yalçın, bu futbolcularla özel olarak da görüştü.

İlk 11’de yer aldıkları veya sonradan oyuna girdikleri maçlarda tüm futbolculardan daha fazla katkı isteyen Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde kalan iki maçı da herkesin forma giymesi için rotasyon fırsatı olarak değerlendirecek. Avrupa maçlarından sonra Ziraat Türkiye Kupası’nı da tıpkı geçen sene olduğu gibi bu planlamada çerçevesinde değerlendirecek olan tecrübeli teknik direktör, tüm futbolcularını bu uzun yolculukta takımın üzerindeki ağır yükün paylaşılması için fedakarlığa davet etti.

Mental destek

Süper Lig ’de lider Trabzonspor ile 10 puan fark bulunsa da şampiyonluk yarışında umutsuzluğa asla izin vermeyecek olan Sergen Yalçın, işin psikolojik tarafıyla da önümüzdeki süreçte yakından ilgilenecek. Yalçın puan farkı nedeniyle kırılganlık yaşamamaları için futbolcularıyla sık sık görüşmeler gerçekleştirecek.