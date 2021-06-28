Beşiktaş bir yandan kadroya takviye için transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda istemediği isimleri gönderme amacında... Yönetim ayrıca as kadrodan isimlere de teklif gelmesi durumunda da değerlendirmeye alacak. Nitekim kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran’a talipler var ancak Sergen Yalçın bu iki ismin gitmesine sıcak bakmıyor.

Yalçın yönetimle görüştü

Yalçın, uzun süredir Fransa kulüplerinden teklifler alan Ersin ve Utku’nun ancak çok yüksek teklif gelmesi durumunda verilmesini istedi. Başarılı çalıştırıcı yönetimle yaptığı görüşmede, “Yabancı hakkımızı kaleciden yana kullanmayı doğru bulmuyorum. Zaten Ersin ve Utku yeterli... Gerçekten reddedilmeyecek yüksek bir teklif gelmediği sürece bu iki arkadaşımızı bırakmayalım” dediği öğrenildi.

‘İyi bir kadro kuracağız’

Yalçın, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas’ın gönderilmesini istedi. Yıllık net ücretleri 4,2 milyon Euro’yu bulan bu oyunculardan kendilerine kulüp bulmaları istendi. Yönetici Emre Kocadağ ise önceliklerinin orta saha, kanat ve forvet transferi olduğunu belirterek “Taraftarlarımız merak etmesinler. Yönetim ve teknik ekip el ele, Devler Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek oyuncu kadrosunu oluşturacağız” dedi. (Hürriyet)