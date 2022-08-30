Beşiktaş 'ta Serdar Saatçı gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı takımın genç savunmacısı, yaz kampı döneminde Viktoria Plzen ile oynanan maçta 72. dakikada genç futbolcu oyuna dahil olmuştu. Ancak teknik direktör Valerien Ismael'in temposuz oyunu nedeniyle 11 dakikada sonra dakika 83'te genç futbolcuyu oyundan alması, Serdar'ın tepkisine yol açmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, Fransız teknik adamın bu kararı sonrasında soyunma odasına giderken küfürlü ifadeler kullanmış ve odanın kapısını tekmelemişti.

Yaşanan bu gelişmenin sonrasında genç futbolcu kadro dışı bırakılmıştı.





SÖZLEŞME UZATMAYA YANAŞMADI

Bu olaylar öncesinde ortaya dikkat çeken bir detay geldi. Serdar Saatçı'nın sözleşmesinin son senesi olduğu, Avrupa'da forma giymek istemesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimin yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt vermesi bu gelişmeleri beraberinde getirdiği iddialar arasında...





PORTEKİZ'E GİDİYOR

Beşiktaş, 19 yaşındaki savunma oyuncusunu Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya gönderiyor. Siyah beyazlı yönetim, Serdar Saatçı'nın transferi için Braga ile 2.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Genç futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Portekiz'e gitti.

Yakup Çınar



