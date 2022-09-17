Beşiktaş 'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı. Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek.

'HAK ETMİŞTİ, ÇAĞRILMAMASI İLGİNÇ'

arada Salih'in Milli Takım 'a çağrılmaması kulüp içinde şaşkınlıkla karşılandı. Siyah- beyazlılar, performansıyla Ay-Yıldızlı formayı hak ettiği düşünülen oyuncunun, kadroya alınmamasına sosyal medyada Salih'in fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Yöneticiler, "Salih, Milli Takım'ı hak etmişti. Çağrılmaması ilginç bir karar" yorumunda bulundu. (Sabah)



