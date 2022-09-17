Son dakika Beşiktaş haberi! Salih Uçan'da sıcak gelişme!
Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişme yaşanıyor. Bu sezon başından itibaren gösterdiği başarılı performansla herkesin dikkatini çeken ancak milli takıma davet edilmeyen Salih Uçan için siyah beyazlı yönetim harekete geçti.
Beşiktaş 'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı. Salih'in bu çıkışı yeni sözleşme teklifi almasına da vesile olacak. Sezon sonu kontratı sona erecek oyuncunun 1 yıl opsiyonu var. Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuya ekstra 1 yıl daha sözleşme yaparak 2025'e kadar birlikte yola devam etmek.
'HAK ETMİŞTİ, ÇAĞRILMAMASI İLGİNÇ'
arada Salih'in Milli Takım 'a çağrılmaması kulüp içinde şaşkınlıkla karşılandı. Siyah- beyazlılar, performansıyla Ay-Yıldızlı formayı hak ettiği düşünülen oyuncunun, kadroya alınmamasına sosyal medyada Salih'in fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Yöneticiler, "Salih, Milli Takım'ı hak etmişti. Çağrılmaması ilginç bir karar" yorumunda bulundu. (Sabah)