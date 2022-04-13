Beşiktaş 'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'a olan ilgi her geçen gün artıyor. Siyah beyazlıların genç yıldızı için Avrupa kulüpleri devrede... Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Necdet Ergezen, Rıdvan Yılmaz'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Ergezen, Lyon'un genç futbolcuyu istediğini, Avrupa'dan 7 kulübün de kendisiyle Rıdvan için görüştüğünü söyledi.

İşte Necdet Ergezen'in Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklamaları:

"Rıdvan Yılmaz'ı Lyon takip ediyor"

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a Olimpik Lyon'un ilgisi bulunduğunu açıklayan menajer, şöyle konuştu: "Ben olumlu olduklarını biliyorum. Lyon takip ediyor."

"7 kulüp birebir benimle görüştü"

"Geçen sene Kasım'dan itibaren yaklaşık 7 kulüp birebir benimle görüştü ve şartlarla alakalı bilgi aldı. Braga'dan bugüne kadar herhangi bir şekilde temas olmadı. Ben de duydum ilgilendiğini ama dediğim gibi Beşiktaş- Alanyaspor maçına gelmiş olabilir ama belki de başka oyuncular için geldiler. Ama 7 kulüp benimle temasa geçmesine rağmen Braga'nın benimle bir teması olmadı."

"İlgi olduğunu Beşiktaş da biliyor"

"Avrupa'nın en önemli 5 liginden var. Belçika'dan da var, İspanya'dan da, İngiltere'den de, Almanya'dan da var. Ama bunlar sadece oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçmiş kulüpler. Şu ana kadar bize resmi temas gelmedi. İlgi olduğunu Beşiktaş da biliyor. Ama önümüzde herhangi bir resmi temas yok."

"Rakam üzerinden bir şey konuşulmadı"

"Beşiktaş ile rakam üzerinden bir şey konuşulmadı. Bu, kulübün kendi stratejisi. Belki akıllarında olan yarın değişebilir. Resmi kağıtlar önümüzdeki ay gelmeye başlarsa o zaman bir kıymeti olur. Kariyer planlaması sağlıklı ve sahada olsun. Zaten oyuncu kendi kendine bu planlamayı yönetiyor."

"Rıdvan, performansı ile bu çizgiyi 1-1,5 sene öne çekti"

"Bugün A Milli takım düzeyine çıkmış düzenli oynayan genç oyuncudan bahsediyoruz. Şu anda eriştiğimiz nokta 1 sene sonra hayalini kurduğumuz bir noktaydı. Rıdvan, performansı ile bu çizgiyi 1-1,5 sene öne çekti. Potansiyelinin farkındaydık. Senin çok potansiyelli olman bir şey değiştirmiyor bazen hocalar tecrübeli isimlere yönelebiliyor. Rıdvan bunu kırdı."