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Son dakika Beşiktaş haberi! Rachid Ghezzal Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte son durum

Alanyaspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal için karar verildi. Siyah-Beyazlı sağlık heyeti, Cezayirli yıldızın, Sivasspor karşısında riske edilmemesini istedi.

29 Ağustos 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş haberi! Rachid Ghezzal Sivasspor maçında oynayacak mı? İşte son durum

Beşiktaş ’ın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri kuşkusuz Rachid Ghezzal... Yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan başarılı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Sivasspor maçı öncesi ise Ghezzal‘ın durumu belirsizliğini korurken teknik heyet kararını verdi.

Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal‘ı riske etmek istemiyor. Başarılı futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek.

Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak.

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