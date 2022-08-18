Beşiktaş , bu transfer döneminde rotasını dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen İngiltere Premier Lig’e çevirdi. Önce Wolverhampton’ın stoper Romain Saiss’i alan Kara Kartal, ardından Everton’dan eski golcüsü Cenk Tosun’u kadrosuna kattı. Forvet sorununu Burnley’nin yıldızı Wout Weghorst’la çözen Siyah- Beyazlılar, Rıdvan Yılmaz’ın Glasgow Rangers’a gitmesinin ardından ise West Ham’ın sol beki Arthur Masuaku’yu transfer etti. Benfica’dan alınan Gedson Fernandes de bir dönem Tottenham forması giymişti. Beşiktaş’ın zaten kadrosunda yer alan Rachid Ghezzal’ın yolu Leicester’dan N’Koudou’nun ise Tottenham ve Burnley’den geçmişti.

Siyah-Beyazlılar’ın kadrosunda şu anda Premier Lig havasını solumuş tam 7 futbolcu bulunuyor. Dele Alli transferi de tamamlanırsa bu sayı 8’e yükselecek.