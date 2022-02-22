Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş 'ta tüm gözler sağlık kuruluna çevrilmiş durumda. Arka adalesindeki sorundan dolayı Altay maçında forma giyemeyen Miralem Pjanic'in Sivasspor ve Başakşehir önünde de görev alması beklenmiyor. Boşnak yıldızın Galatasaray derbisine yetiştirebilmesi için büyük bir çaba harcandığı öğrenildi.

Takımın diğer sakat isimlerinden Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in Sivas deplasmanında oynama ihtimallerinin olduğu öğrenildi. Bu iki isim en kötü ihtimalle Başakşehir sınavında görev yapabilecek. Uzun süredir formasından uzak olan Kevin N'Koudou'nun ise 3-4 hafta daha forma giyemeyeceği gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Önder Karaveli'nin sürekli kulüp doktoru ile irtibat halinde olduğu ve tedavi sürecinin hızlandırılması için görüşmeler yaptığı da ifade ediliyor.

22 MAÇTA 4 ASİSTİ VAR

Sezon başında Barcelona'dan transferi büyük ses getiren Miralem Pjanic, Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkarken gol atamadı. Boşnak yıldız 4 asist yaptı. (Takvim)