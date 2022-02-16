Spor To to Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25’inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş , kan kaybetmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, son 3 lig maçında galibiyet alamazken 6 puan kaybetti. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve rakip fileleri havalandırmada oldukça zorlanan Önder Karaveli’nin öğrencilerinin, maçlarda ya bir gol atabildiği ya da gol atamadan karşılaşmayı bitirdiği de görülen bir diğer kötü istatistik. Arada Antalyaspor ve kupada Göztepe ile 90 dakikada 0-0 berabere kalan Kartal, galip gelinen Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da sadece 1 gol atınca, son 6 karşılaşmanın 4’ünü tek gol, 2’sini de gol atmadan tamamlamış oldu.

Son vuruş sorunu devam ediyor

Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan teknik direktör Önder Karaveli ise eleştirilerin hedefindeki üç ismin başında geliyor. Göreve başladıktan sonra Beşiktaş’ın kaybetme alışkanlığına son veren ve Süper Kupa’yı da kazanan Karaveli, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kaybedilen4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor. Karaveli, Antalyaspor maçında denediği 3’lü defans ve Adana Demirspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle puan kayıplarına resmen hedef oldu. Beşiktaş, bu hafta Altay karşısında da kayıp yaşarsa Önder Karaveli’nin kulüpteki geleceği ciddi şekilde tartışılır hale gelecek.

İlk aday Şenol Güneş

Beşiktaş’ta kaldırdığı 2 Süper Lig kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği başarılarla Siyah-Beyazlı kulübün tarihine geçen Şenol Güneş; Önder Karaveli’yle birlikte takımın düşüş yaşaması sonrasında yine gündemde. A Milli Ta kım’dan ayrılması sonrasında bir süredir dinlenen Güneş’in, yeni sezonda takımın başına geçmek için şimdiden çalışmalarda bulunduğu ifade edildi. Mayıs ayındaki Başkanlık seçiminde ipi tekrar göğüslemesi halinde Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Güneş’i yeni hoca olarak açıklayabileceği kaydedildi.

Thomas Letsch süre istedi

Hollanda Ligi ekiplerinden Vitesse’nin teknik direktörü Thomas Letsch’in Kara Kartal’ın listesinde yer aldığı konuşuluyor. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın 53 yaşındaki Alman teknik adamla görüştüğü ancak deneyimli ismin sezon sonuna kadar süre istediği belirtildi.